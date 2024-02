Pallamano A Gold Macagi Cingoli | è tempo di scontro diretto | domani il match contro Eppan

33 - 24 il Carpi nella 2giornata di ritorno della Serie A Gold sia noi che i nostri tifosi' Sidea Group Junior Fasano - Pallamano Sparer Eppan - Conversano 33 - 32, Bozen - Macagi Cingoli (14/02),

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le due squadre sono divise solo da un punto tra l’ottavo e il nono posto: Strappini e compagni a caccia del riscatto dopo il mercoledì nero di San Valentino, 16 febbraio 2024 – Una sfida che vale simbolicamente 4 punti attende lain Serie Adi. I ragazzi di Palazzi, infatti, sfidano lo Sparernella 17^ giornata di campionato: le due squadre, in lotta per la salvezza diretta, sono staccate solamente di un punto. Strappini e compagni sono decisi a riscattarsi dopo il mercoledì nero di San Valentino, dove hanno persoBolzano e si sono visti annullare dal giudice sportivo la vittoriala Sidea Fasano. La partita di andata Neldi andata, giocato lo scorso 1° ottobre, i ...

Oltre alla sconfitta in Alto Adige per 37-29, la squadra di Palazzi si vede togliere il successo della settimana scorsa contro la Sidea Fasano per ... ()

Pallamano, derby atteso al Palavis: c’è Pressano-Merano: Una delicata sfida in ottica salvezza per i gialloneri, mentre gli altoatesini sono determinati a mantenere il secondo posto in classifica La sconfitta sul campo pugliese del Conversano non ha abbattu ...

Pallamano. Molteno-Romagna, attesa per la sfida play off: "Sarebbe perfetto conquistare questi due punti e fare il sorpasso in classifica" - dichiara il coach Danilo Gagliardi ...

La Sidea Group Junior Fasano affronta in casa il Cassano Magnago: Coach Fovio: «I ragazzi sono assolutamente consapevoli dell’importanza della gara e si faranno trovare pronti, pur consapevoli della forza di un avversario capace di proporre una buona pallamano» ...