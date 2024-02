Pallacanestro Basket San Miniato scontro decisivo a Lucca

Il basket a Rieti oggi Il basket di Rieti è oggi fatto di due le risorse che in città ancora si dedicano alla pallacanestro e quello di via San Liberatore, intitolato alla memoria di Bryant. Ma è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Weekend ricco di impegni per ilSanche ha in programma il debutto del suo Under 17 nell’Interzona e lodiretto della sua prima squadra a. Si parte domani alle 21 con l’esordio dell’Under 17 Eccellenza, fresco di titolo regionale, che ospita l’Hsc di Roma con fischio d’inizio alle 21 a Prato, impianto di gioco casalingo dei toscani (solo per questo turno) in virtù della collaborazione fra le società sportive di Sane Prato. I loro giovani atleti che indossano la magliaPrato Dragons iniziano quindi la fase Interzona composta da 6 squadre in 8 gironi. Le prime due di ogni girone (la prima per accesso diretto, la seconda dopo un ulteriore spareggio) andranno alle fasi Nazionali per la conquista del Tricolore. Domenica sarà invece la ...