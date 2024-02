Palio Siena | Cassazione conferma condanna Trecciolino | cavalli maltrattati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) – “Somministrare aiuna sostanza di per sé non vietata, ma che incide sul loro benessere psicofisico per ottenere una prestazione, che altrimenti allo stato naturale non raggiungerebbero, è maltrattamento. E questo vale sia per le competizioni che per gli allenamenti. Lo afferma la Terza Sezione penale della Corte dirigettando il ricorso del fantino Luigi Bruschelli, detto “”, più volte vincitore deldi, endo quanto statuito dalla Corte d’Appello di Firenze che nel marzo del 2023 l’avevato a sette mesi di carcere (pena sospesa) per maltrattamento di animali”. E’ quanto riportano l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) e la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente ...