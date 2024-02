Palestra sempre aperta al ‘Mercato coperto’ di Reggio Emilia

Era il 3 giugno 1983 e suonavamo nella palestra dell'Arci Galileo "A noi - spiega sempre Ferretti - di fare i dischi non ci è mai Quella casa era sempre aperta, chiunque poteva venire ad

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 - Una nuova365 giorni all'anno, Pasqua e Natale compresi. Da ieri è aperto ail nuovo club di Anytime Fitness, il più grande franchising al mondo del settore e l’unico presente in tutti i continenti. La nuova, nel food market “Il Mercato Eat & Meet” in viaSan Pietro, in pieno centro, misura oltre 700 metri quadri ed è pronta ad accogliere più di mille iscritti. Frutto dell’investimento degli imprenditori locali Giuseppe Iori e Giuliano Bacicchi, il club dispone delle aree cardio, isotonica e funzionale, della sala pesi e della sala corsi, e offre attività che spaziano dal mondo aerobico a quello anaerobico, dal total-body fino alla ginnastica dolce e al pilates ...