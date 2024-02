Palermo-Como sabato 17 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Sabato 17 febbraio Bari - FeralpiSalò ore 14. Lecco - Cosenza ore 14. Parma - Pisa ore 14. Reggiana - Ternana ore 14. Spezia - Cittadella ore 14. Catanzaro - Sudtirol ore 16:15. Palermo - Como ore 16:

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Classifica di Serie B alla mano, quello traè uno scontro diretto nella lotta per tornare in Serie A. Alle spalle della capolista Parma, per ora leggermente avanti a tutte, infatti ci sono almeno quattro squadre nell'immediata lotta per la promozione diretta tra cui siciliani e lariani. La squadra di casa si

Palermo-Como e Sampdoria-Brescia sono valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili ... (ilveggente)

Palermo – Como: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Palermo - Como di Sabato 17 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 25ma giornata di Serie B ...

Palermo-Como, vicino il nuovo record di spettatori: il dato aggiornato sui biglietti: Sempre più vicino il nuovo record di presenze allo stadio Barbera in occasione della partita Palermo-Como in programma sabato alle ore 16.15. Il club rosanero ha aggiornato il dato sui biglietti vendu ...

Serie B, Ascoli-Cremonese 0-0. Il Parma ospita il Pisa, la Samp cerca di ripartire con il Brescia: il programma: In serie B l'anticipo tra Ascoli e Cremonese finisce senza reti, oggi in programma tre big-match: Palermo-Como, Sampdoria-Brescia e Parma-Pisa ...