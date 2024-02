Pagliuca Uil Trasporti | “Viabilità cittadina in stato di abbandono e degrado”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Laed in particolar modo quella del Rione Libertà versa in unodi” – così in una nota stampa Cosimodella segreteria territoriale della UilAv/Bn Gli autisti degli Autobus Urbani di Benevento sono costretti per evitare le ataviche buche presenti sullaad effettuare pericolosi slalom. È evidente che tutto ciò può provocare, e si ringrazia il cielo che a tutt’oggi ancora non è accaduto, pericolosi incidenti che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità pubblica e degli stessi conducenti. In passato la nostra O.S. già è intervenuta sulla questione ma da allora non si è avuto alcun risultato eloquente e le strade oramai sono diventate ...