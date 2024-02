Pagelle Milan-Rennes | i voti di Gazzetta | Loftus-Cheek giocatore totale

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Europa League Le pagelle di Milan - Rennes 3 - 0 Finisce 3 - 0 a San Siro tra Milan e Rennes. Il migliore è Loftus - Cheek, autore di una doppietta, che merita un 8 in

Pagelle Milan-Rennes , tutto facile per la squadra di Stefano Pioli trascinata da un devastante Loftus-Cheek . Torna al goal anche Rafael Leao MAIGNAN ... (dailymilan)

MILAN Maignan 6: mai come questa sera per il forte portiere francese e’ solo ordinaria amministrazione contro un Rennes mai realmente pe... (calciomercato)

Milan, Thiaw torna in campo e lancia la sfida: “Possiamo vincere l’Europa League”: Milan, Malick Thiaw rivede il campo dopo quasi tre mesi di assenza. Le sue prime parole post infortunio sono di carica, con una certezza.

Europa League, Stephan: "La qualificazione del Rennes e' compromessa": Julien Stephan, allenatore del Rennes, ha parlato di "risultato compromesso", dopo il 3-0 rimediato a San Siro contro il Milan, nell'andata ...

