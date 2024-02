Pagelle brutte? Non fate drammi

Brutte, avviso. È un compito ingrato, ma non vorrei che usciti de La noia Roberto Bolle - Gigliola Cinquetti - Geolier Le pagelle -

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) CASSANO MAGNAGO (Varese) Un cartello affisso all’ingresso della scuola nel giorno della consegna delledel primo quadrimestre per ricordare il senso dell’educare. È accaduto alla primaria Parini dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago, in provincia di Varese, su iniziativa di alcune maestre. Arrivando a scuola i genitori hanno infatti trovato affisso all’ingresso un cartello giallo: una breve lettera per mamme e papà con un messaggio chiaro. "Cari genitori – si legge – avete ricevuto ledei vostri figli. Ricordate che tra di loro potrebbe esserci un artista che non capisce la matematica, un matematico a cui non interessa la storia, una sportiva che non ama l’inglese… Se i giudizi non dovessero rispettare le vostre aspettative nonvene un dramma. I vostri figli faranno ugualmente grandi cose ...