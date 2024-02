Padovan | «Inter | differenza abissale con la Salernitana! Non capisco Inzaghi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024)in campo questa sera alle 21 contro la Salernitana. Una sfida che, secondo il giornalista, la squadra disupererà senza sforzi Il commento didagli studi di Sky Sport: «-Salernitana? Lain classifica è di 50 punti, distanza, incolmabile nonostante il cambio di allenatore. Io non prevedo sorprese, mi sembra che lasianon solo in termini di punti, ma anche di organico, forza e dinamismo. L’unica cosa che non si capisce diperché schieri la squadra titolare. A tre giorni dall’impegno con l’Atletico Madrid cambia solo i quinti. C’era bisogno? Forse per battere la salernitana no. Ma questo è un segnale: l’vuole ...