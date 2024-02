Pacchetto bipartisan Ucraina | Sì al Senato | Camera frena

Il pacchetto di sicurezza consiste di 95 miliardi di dollari e aiuterebbe l'Ucraina (60 miliardi), Israele (14 miliardi) e 10 miliardi per assistenza umanitaria in diverse zone del mondo incluso i

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Il disegno di legge delnon include nulla sulla questione più importante per il Paese”. Così Mike Johnson, speaker dellastatunitense, mentre commentava la bozza approvata dallaAlta sulla sicurezza nazionale con aiuti economici all’, Israele, e anche contributi umanitari per Gaza. Ciò che mancava per Johnson era la questione migranti al