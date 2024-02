Osimhen non convocato per Napoli-Genoa | la scelta forte di Mazzarri

Ufficiale Osimhen non sarà convocato. Nel report del club è stato comunicato che oggi ha svolto lavoro differenziato che proseguirà anche domani. Comments comments

Leggi tutta la notizia su ilmattino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ha deciso: Victorresta a casa. La prima grande mossa di Walter: forse, anche un modo per mandare un segnale alla squadra, a chi ogni giorno lavora per inseguire questo sogno. Non...