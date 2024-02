Osimhen infastidito dalle polemiche sul suo rientro a Napoli Sky Sport

un bel "vergogna" talmente plateale da essere intercettato dalle L'episodio che lo ha infastidito maggiormente è stato il rigore perdendo poi per 0 - 1 con rete di Osimhen: " A quante altre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 febbraio 2024)non è stato convocato per la partita di domani contro il Genoa. Tonerà in campo con ilper il Barcellona. La notizia è emersa dal report dell’allenamento pomeridiano degli azzurri dove è stato evidenziato che Victor ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo e così sarà anche domani.ci sarà col Barcellona Massimo Ugolini in collegamento con gli studi i Skyha confermato che peròci sarà contro il Barcellona «Victornon è stato convocato e i tifosi lo rivedranno in campo contro il Barcellona. Una decisione logica, presa per prudenza, per evitare infortuni. Il calciatore è tornato con un affaticamento dovuto agli impegni di Coppa d’Africa e, dopo il consulto con l’equipe medica, si è scelto di preparare una tabella di recupero per ...