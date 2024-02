Osimhen ha svolto la visita medica di controllo ieri sera nella sua casa di Posillipo

centravanti nigeriano ha svolto parte dell' allenamento di oggi insieme ai compagni, così come Zielinski . Sorpresa a Castelvolturno con la visita dell'ex capitano Lorenzo Insigne . Napoli, Osimhen

(Di venerdì 16 febbraio 2024)sì,no. Il Napoli aspetta a braccia aperte il ritorno del suo attaccante. Mazzarri attende di capire se potrà averlo a disposizione già contro il Genoa o se dovrà aspettare Las fida di Champions col Barcellona. Victor era atteso a Napolimattina dopo la Coppa d’Africa, ma una serie di contrattempi con i voli aerei lo hanno portato ad atterrare solo nel tardo pomeriggio alle 18.15. A quel punto si è pensato che la sua convocazione per la sfida di sabato pomeriggio fosse fuori discussione, considerando la stanchezza del viaggio da smaltire e soprattuto il fatto che Osi deve essere prima sottoposto ad unmedico. L’attaccante nigeriano infatti è stato male nel finale della sua permanenza in Africa per problemi addominali e questo potrebbe compromettere il suo rientro in ...