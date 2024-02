Osimhen è a Castel Volturno per i test sula condizione fisica

Osimhen è arrivato a Castel Volturno cinquanta giorni dopo la partenza per la Coppa d'Africa. L'attaccante svolgerà l'allenamento con la squadra nel pomeriggio, ma è in dubbio la sua presenza contro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non si è ancora chiusa la telenovela. La sua assenza per la Coppa d’Africa si è trasformata in un piccolo caso, prima per i non ben chiariti problemi ininali di cui è stato vittima, e poi per il ritardo del suo volo di rientro a Napoli che ha rischiato di compromettere la sua partecipazione alla partita di domani contro il Genoa.Come ha detto il tecnico Walter Mazzarri in conferenza questa mattina, non si è ancora certi che le sue condizioni siano ottimali tanto da garantire che possa essere a disposizione del mister già domani. Intanto, come riporta Sky Sport l’attaccante nigeriano è arrivato nel primo pomeriggio aper essere sottoposto ad ulteriori controlli medici, dopo quelli approntati ieri sera a casa ...