Osimhen | convocazione in dubbio | può sedere in panchina

il temuto Osimhen è stato imbrigliato e i 90' di Champions ha cancellato dalla memoria dei tifosi il dubbio penalty concesso al e la mancata convocazione in Qatar potrebbe aver inciso sull'

Osimhen convocato per Napoli-Genoa dopo un viaggio odissea: Questa mossa mostra l'impegno del club nel fare tutto il possibile per assicurare la presenza di Osimhen nella partita. La convocazione Il quotidiano Il Mattino di Napoli, in apertura questa mattina, ...

Osimhen, la decisione sulla convocazione per il Genoa: il piano del club: Osimhen era annunciato alle 8 di ieri, o giù di lì, ma poi il volo da Lagos è arrivato a Istanbul con un ritardo tale da fargli perdere la coincidenza delle 6. Così il Corriere dello Sport scrive del ...

CdS – La surreale odissea di Osimhen per tornare a Napoli ha dell’incredibile: L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen è finalmente sbarcato a Capodichino, ieri, ma il suo ritorno era previsto per il giorno prima, e ...