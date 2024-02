Osimhen | controlli immediati al rientro | cosa emerge in vista del Genoa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ci sono nuovi aggiornamenti su quello che potrebbe essere il ritorno di Victor. Il nigeriano sarà già in campo domani contro il? Poco più di 24 ore e sarà nuovamente il momento degli azzurri che saranno impegnati nel turno di campionato. Questa volta si torna a casa, allo Stadio Diego Armando di Maradona di Fuorigrotta. Ad attendere gli azzurri ci sarà una gran parte di tifosi che, nonostante la stagione negativa e sottotono, non perde le speranze e non rinuncia a sostenere la squadra. Sarà Napoli-, all’andata a Marassi finì 2-2 con gli azzurri che rimontarono nel finale il doppio svantaggio firmato da Bani e Retegui. A riequilibrare quella partita per gli azzurri ci pensarono due gol dall’alta caratura tecnica segnati da Raspadori e Politano. Adesso la situazione è del tutto diversa. Il...

La contromossa del Napoli dopo il ritardo: staff medico a casa Osimhen per primi controlli: Odissea Osimhen: arriva alle 18 a Napoli dopo un viaggio massacrante ... stringere un altro po’ i denti prima di sprofondare su un divano, e così organizza un controllo di benvenuto con il ...

GDA - Marolda: "Mazzarri ha dovuto ricostruire i calciatori, Osimhen indispensabile per un motivo": Ciccio Marolda, intervenuto a "Giochiamo D’Anticipo" su Televomero, ha parlato del prossimo match di campionato tra Napoli e Genoa. Questo il pensiero del giornalista: “Il ritardo di Osimhen Non se s ...

SKY - Osimhen nervoso, i motivi. Victor ancora in dubbio per il Genoa: Domani sarà a Castel Volturno per dei controlli, che in realtà erano previsti già per oggi a casa sua. Osimhen il calciatore che segna di più, determina di più e guadagna di più. Ci sta dunque che il ...