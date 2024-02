Treni, lavori sulla linea: per tre mesi tempi più lunghi per raggiungere Milano col Tacito. E anche per il ritorno: La Orte-Falconara sarà più sicura e anche più veloce da percorrere per i treni che uniscono Lazio, Umbria e Marche. Da martedì 27 fino all’8 giugno ci saranno ...

Orte-Falconara, un mese di passione a Fabriano: chiuderà il tratto fra Foligno e Terni: FABRIANO - La Orte-Falconara sarà più sicura e anche più veloce da percorrere per i treni che uniscono Lazio, Umbria e Marche. Partirà ad aprile, tra le stazioni ...

Approvato il progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina: Sono state approvate documentazioni ambientali e di valutazione dei costi-benefici, evidenziando il potenziale economico dell'opera ...