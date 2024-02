Oroscopo Paolo Fox 17 e 18 febbraio 2024 | previsioni astrali weekend

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio 2024: Ariete Siete in un momento di revisione della vostra vita: qualcuno sta perdendo la bussola, o non è più così motivato riguardo un progetto, quindi sta

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'diFox del17-18si presenta interessante, soprattutto per l'aspetto della Luna in Gemelli. In queste 48 ore può accadere che il Pesci viva delle discussioni in amore, e che il segno del Cancro riscopra delle profonde sensazioni. Amore, emozioni, lavoro e salute, scopriamo leastrologiche di questo fine settimana secondoFox.Fox 17-18: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: chi ha due relazioni in corso, dovrà trovare una soluzione e fare attenzione alle polemiche. Emozioni: ritagliati del tempo per rilassarti. Lavoro: delle nuove opportunità arriveranno nel corso di questo mese, pazienta. Dei cambiamenti sono già ...