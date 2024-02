Oroscopo 16 febbraio 2024

'Le Stelle di Branko', le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 16 febbraio 2024. Ariete Il cambio della Luna in Toro interessa tutti i segni per la forza che assume la fase crescente e la

Ci sentiamo a nostro agio in un posto più lento quando la Luna nel sensuale Toro si connette con il sognante Nettuno in Pesci alle 7:55. Siamo alla ricerca di miglioramenti, sia materiali che spirituali, mentre la Luna in quadratura con il Sole in Acquario raggiunge la sua fase di secondo quarto alle 10:01 del

