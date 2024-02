provincia per provincia e rilanciare l''Orgoglio per provincia e rilanciare l''Orgoglio Coldiretti'. L'assemblea si terrà nella parrocchia San All'ordine del giorno il confronto sul tema dei

Orgoglio Coldiretti all'assemblea della Federazione Caserta. "Non è l'Europa che vogliamo, nostra voce portata a Roma"

Caserta. La Coldiretti Caserta ha organizzato giovedì 15 febbraio al Frantoio Migliozzi di Teano un incontro con i soci per ribadire l'impegno al massimo supporto da parte della Federazione rispetto alle istanze che la categoria sta portando avanti con le ormai note "proteste dei trattori". Le motivazioni di queste manifestazioni ricalcano per buona parte le battaglie perseguite da Coldiretti in questi anni contro una politica europea che rischia seriamente di danneggiare un settore centrale nel nostro Paese: il comparto agricolo. all'assemblea, gremita di soci e ospitata dall'ingegnere Enrico Migliozzi, erano presenti i presidenti di sezione, il direttore di Federazione Giuseppe Miselli, i segretari di zona, Carmine Paolino e Stefano Salzillo, il ...

