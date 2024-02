“Ora è tutto finito” Castello delle cerimonie | terribile notizia per Imma Polese e Matteo

relazioni senza futuro Il periodo dell'allenamento è finito. clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Nell' Jessie Ware, Little Simz, Olivia Dean, Raye e Fred again? Veniamo ora

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bruttaper la famiglia, diventata famosa grazie alla trasmissione in onda su Real Time ”Il Boss’‘, diventato il “” dopo la scomparsa di don Antonio, morto il 1º dicembre 2016 all’età di 80 anni, presso la Clinica “Pineta Grande” di Castelvolturno a causa dello scompenso cardiaco di cui soffriva e per il quale era stato ricoverato a Castellammare di Stabia. Le puntate del programma in onda su Real Time hanno avuto come protagonista il Boss, ovvero Antonio, poi la figlia, proprietari del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, dove si organizza matrimoni sfarzosi e dalla seconda edizione ...