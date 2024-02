" Sono dovuto rimanere un po' per conto mio ", ha risposto Nolan a proposito della sua reazione alla rinuncia di Caine a comparire in Oppenheimer . " Quindi, ok, non avrò Michael Caine, è meglio che

Oppenheimer, Michael Caine: "Nolan mi voleva pure lì, ma quando è troppo è troppo" (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'attore britannico ha confermato di essere in pensione da oltre un anno Michael Caine, oltre a essere uno dei più stimati attori britannici (e non) di sempre, nell'ultima parte della sua carriera si è distinto per la sua collaborazione con il regista Christopher Nolan. Con l'attore ormai in pensione da un anno, Nolan ha però rivelato di aver contattato Caine anche per un possibile ritorno in Oppenheimer. Nolan, che secondo molti esperti è il favorito ai BAFTA e agli Oscar per la miglior regia e il miglior film grazie proprio a Oppenheimer, ha ricordato come lui e Caine parlassero spesso dell'impossibilità di vederlo tornare per una parte nell'epopea sul padre della bomba … Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'attore britannico ha confermato di essere in pensione da oltre un anno, oltre a essere uno dei più stimati attori britannici (e non) di sempre, nell'ultima parte della sua carriera si è distinto per la sua collaborazione con il regista Christopher. Con l'attore ormai in pensione da un anno,ha però rivelato di aver contattatoanche per un possibile ritorno in, che secondo molti esperti è il favorito ai BAFTA e agli Oscar per la miglior regia e il miglior film grazie proprio a, ha ricordato come lui eparlassero spesso dell'impossibilità di vederlo tornare per una parte nell'epopea sul padre della bomba …

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza