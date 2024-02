(Di venerdì 16 febbraio 2024), azienda leader nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ha introdotto un nuovo modello di IA chiamato, che è in grado di crearedi 60 secondi “realistici” e “immaginativi” a partire da semplici e rapidi prompt (comandi) testuali. La compagnia ha dichiarato cheè capace di generarefino a 60 secondi di lunghezza a partire da istruzioni testuali, con la capacità di visualizzare scene con più personaggi, tipi specifici di movimento e sfondi dettagliati. Il modello comprende non solo ciò che l’utente ha chiesto nel prompt, “ma anche come queste cose esistono e coesistono nel mondo fisico,” recita il post sul blog. Sebbene i “modelli multi-modali” non siano una novità e modelli di testo-esistano già, ciò che sembra distinguereè ...

(Adnkronos) – OpenAI , azienda leader nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ha introdotto un nuovo modello di IA chiamato Sora , che è in grado di ... (periodicodaily)

OpenAI svela Sora: la nuova frontiera dei video generati da IA: (Adnkronos) – OpenAI, azienda leader nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ha introdotto un nuovo modello di IA chiamato Sora, che è in grado di creare video di 60 secondi "realistici" e "immagin ...

Sora di OpenAI genera video dal testo in qualità mai vista: OpenAI ha presentato Sora, sofisticato modello di intelligenza artificiale AI in grado di creare in pochi minuti video ad alta risoluzione lunghi fino a un minuto partendo da semplici indicazioni di ...

Apple iPhone 13 è ora disponibile a 600 euro (in 2 colori): Prezzi mai visti per l'iPhone di precedente generazione, su Amazon. 2 colori a 600 euro (o poco più), per quanto riguarda il modello con 128 GB di spazio di archiviazione.