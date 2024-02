Il nome scelto, Sora, in giapponese significa "cielo" e l'azienda ha detto di averlo scelto per evocare l'idea di "un infinito potenziale di creatività". OpenAi ha spiegato di non aver ancora reso

OpenAI lancia Sora, nuovo sistema per creare video. Altman prepara GPT-5: come funzionano (Di venerdì 16 febbraio 2024) OpenAI, la Startup di Sam Altman che ha creato ChatGPT, ha reso pubblico Sora, il suo nuovo sistema per creare video partendo dal testo tramite l'intelligenza artificiale. Dopo le immagini quindi, sarà possibile anche generare filmati semplicemente descrivendo al sistema quello che si vuole vedere. Il software è per il momento disponibile soltanto per i test, in modo da poter individuare i possibili rischi. La società si prepara intanto a lanciare il prossimo anno GPT-5, il suo nuovo motore di intelligenza artificiale generativa. Nonostante i grossi investimenti degli ultimi mesi, OpenAI non ha ancora trovato un modo per essere sostenibile dal punto di vista economico. Nel 2022 si ...

