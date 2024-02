of Italian former tennis player and director of Italian Open, Il Var l'aveva annullato, l'arbitro invece ha interpretato che la Grande successo, a parte gli scherzi, adesso si apre una nuova

Open VAR, nuova rivoluzione in Serie A! Gli arbitri spiegano 'prima' (Di venerdì 16 febbraio 2024) Open VAR, la trasmissione di DAZN che mostra con audio e video le decisioni degli arbitri di Serie A, cambia a partire già dalla giornata che inizierà stasera. Ecco l'annuncio della FIGC. Open VAR CAMBIA, IN MEGLIO – "Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l'attenzione del pubblico dei tifosi durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all'interno del format esclusivo Open VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25ª giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera. In linea con la progettualità prevista già a ...

