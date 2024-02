Open Var cambia | verranno analizzati gli episodi della stessa giornata

Importante novità legata a Open Var, la trasmissione su Dazn che analizza gli episodi venticinquesima giornata di Serie A si cambia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il format “Var” creato da Dazn con la collaborazione dell’Aia eFigc. Fino alla scorsasi analizzavano glidelleprecedente. Questo avveniva per permettere al giudice sportivo di prendere decisioni in funzione di quanto successo. Da questaperò, come scrive Calcio&Finanza, le cose cambieranno. Saranno infattigliin corso durante la trasmissione Dazn “Sunday Night Square”. Sarà possibile quindi ascoltare gli audio Var e l’analisi di eventualida parte di un esponente dell’Aia. Dalla 25esimae decisioni arbitrali analizzate la domenica ...