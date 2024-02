(Di venerdì 16 febbraio 2024) Decisa la fusione per incorporazione. Proposti 2,7 euro per azione. Gran balzo dei due titoli in Borsa. E l’utile scatta a 1,3 miliardi

Mossa a sorpresa del gruppo Unipol che, in occasione dell'approvazione dei suoi risultati e di quelli della controllata Unipol Sai, annuncia ... (quotidiano)

Tokyo a un passo dai massimi storici. A Piazza Affari Eni in calo dopo i conti. Euro/dollaro in lieve calo. Petrolio poco mosso. Spread stabile in ... (ilsole24ore)

Il rendimento del titolo del Treasury 10 anni è al 4,3%. A Piazza Affari in calo Eni, bene Prysmian e il lusso. L’Euro è debole. Spread sotto i 150 ... (ilsole24ore)

Opa Unipol da 1 miliardo su UnipolSai: Decisa la fusione per incorporazione. Proposti 2,7 euro per azione. Gran balzo dei due titoli in Borsa. E l’utile scatta a 1,3 miliardi ...

Unpol, parla Carlo Cimbri: «L’opa su Unipol Sai darà maggiore liquidità al titolo. La Popolare di Sondrio Faremo il necessario»: Il presidente compie il passo tanto atteso: l’eliminazione della catena holding-compagnia di assicurazione. Tra i vantaggi, titolo più liquido e più chiarezza al mercato. Quanto alle quote nelle banch ...

Borsa: settimana positiva per l'Europa, Milano e Londra +1,8%: Sul Ftse Mib balzo di Unipol con l'exploit odierno a seguito dell'Opa su Unipolsai: nell'ottava mette a segno un progresso del 20,7%. Settimana positiva anche per Leonardo che termina in rialzo del 10 ...