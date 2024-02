Omicidio Yara | il consulente a Notizie com | “Negato a Bossetti il diritto di difendersi | il problema è di tutti i cittadini”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Non c’è dubbio: il parere della Corte di Cassazione va rispettato, però lascia perplessi: di fatto blocca l’unica possibilità che ha Massimoper. Questo mi spaventa”. Per il criminologo Marco Strano,della difesa di, la magistratura ha tolto al muratore di Mapello la possibilità di dimostrare la sua innocenza attraverso l’analisi del dna, unica prova disponibile. (Ansa Foto) –.comLa Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale i legali dell’uomo avevano chiesto di poter analizzare i reperti dell’indagine che portò alla condanna all’ergastolo per la morte della tredicenneGambirasio. “La valutazione di quei reperti era l’unico sistema cheaveva per tentare di. ...