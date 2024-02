La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio esce sconfitta dal ricorso in Cassazione. La difesa non potrà analizzare i reperti della vittima, ma solo prenderne visione. Lo hanno stabilito i giudici della Corte

Omicidio Yara Gambirasio, la Cassazione respinge la richiesta di nuovi accertamenti sui vestiti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Secondo i legali del muratore di Mapello, negli abiti della vittima c'è «la risposta che Massimo è innocente». Ma la difesa potrà solo visionarli

