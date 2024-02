Omicidio Scazzi | Misseri | “Ho pregato per Sarah | l’ho uccisa io”

Dopo 7 anni trascorsi in carcere per occultamento e soppressione di cadavere per l'omicidio Scazzi , Michele Misseri è tornato libero e continua ad ... (ilgiornale)

Omicidio Sarah Scazzi - parla Michele Misseri : stasera l’intervista esclusiva a Farwest

Dopo 7 anni in carcere, parla per la prima volta l’uomo accusato di aver nascosto il corpo della nipote Per la prima volta dopo 7 anni in carcere ... (sbircialanotizia)