Oltre 2 milioni per i luoghi di Puccini A Viareggio la fetta più consistente

"Bene i concerti, ma è importante riqualificare i luoghi storici del maestro Giacomo Puccini". Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, lo aveva ricordato la scorsa settimana al presidente del Comitato per il Centenario, il direttore d'orchestra Alberto Veronesi, e ai sindaci di Viareggio (Giorgio Del Ghingaro), di Lucca (Mario Pardini) e Pescaglia (Andrea Bonfanti). Un incontro convocato nella sede del ministero, alla presenza anche dei massimi dirigenti, per rimettere ordine dopo le roventi polemiche che nei mesi scorsi avevano infiammato il Comitato, spesso saltato per assenza del numero legale o con delibere 'respinte' perché contestate da una parte dei suoi componenti. Un richiamo quello espresso dal ministro otto giorni fa che sembra aver sbloccato le pratiche rimaste sospese e aver dato nuovo impulso alle attività per ...

