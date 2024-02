Olivia Rodrigo vs Taylor Swift | faida conclusa tra le due?

La scorsa settimana, infatti, l'Universal Music Group ha tolto tutto il suo catalogo di canzoni e artisti " che comprende Taylor Swift, Drake e Olivia Rodrigo, per dirne tre " dal social network,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Durante l'ultima edizione dei Grammy,è stata ripresa mentre cantava Vampire di. Il fatto sembra spegnere una volta per tutte le voci che vogliono che tra leci siano problemi relativi ai diritti delle rispettive canzoni

Pare proprio che le voci sulla vita sentimentale di Olivia Rodrigo non vogliano fermarsi. Dopo la fine della storia turbolenta con il Dj Zack Bia, ... (dilei)

È sempre bello quando tra popstar, oltre che un bel rapporto come colleghe, c’è anche una solida amicizia. In un mondo dove arrivare all’apice è ... (dilei)

Sanremo 2024 è l’edizione più ascoltata di sempre su Spotify: A pochi giorni dalla finale del Festival, la playlist Sanremo 2024 ha registrato numeri da record, diventando, per la prima volta in assoluto, la prima al mondo per ascolti e ascoltatori.

Prepariamoci a vedere sempre più abiti d’archivio: Soprattutto sui red carpet: le celebrità li scelgono perché hanno un loro prestigio, i marchi perché valorizzano la loro storia e c'è anche una questione ambientalista ...

Schwimmer e la 'piccola morte' tra incubi e pillole: C'è anche un po' di italiano, da Via con me di Paolo Conte e L'amore mio sei tu, cover che Sacha Distel ha fatto a fine anni '60 del suo successo francese, Mon grand amour c'est toi, nella colonna son ...