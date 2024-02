nuoto in acque libere e nuoto artistico, si alza ora il sipario sul nuoto in vasca, che oltre alle medaglie mette in palio anche le ultime carte olimpiche disponibili per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Olimpiadi Parigi 2024: tutti gli italiani qualificati sport per sport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Parigi 2024 già cominciato. Sono infatti partite le qualificazioni olimpiche che assegnano i pass a cinque cerchi per tutti gli sport, su sportface.it vi terremo aggiornati giorno dopo giorno, evento dopo evento, su tutti gli italiani che riusciranno a staccare il pass per le Olimpiadi francesi. Ecco l’elenco completo degli azzurri e delle azzurre qualificati per l’evento più atteso del quadriennio. IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IL SITO UFFICIALE DEL CONI DEDICATO A Parigi 2024 I qualificati italiani PER LE ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il conto alla rovescia per ledigià cominciato. Sono infatti partite le qualificazioni olimpiche che assegnano i pass a cinque cerchi pergli, suface.it vi terremo aggiornati giorno dopo giorno, evento dopo evento, sugliche riusciranno a staccare il pass per lefrancesi. Ecco l’elenco completo degli azzurri e delle azzurreper l’evento più atteso del quadriennio. IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE IL SITO UFFICIALE DEL CONI DEDICATO APER LE ...

