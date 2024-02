Oggi la Giornata nazionale del risparmio energetico

il Comune aderisce a M'illumino di Meno per la Giornata il Comune aderisce a M'illumino di Meno per la Giornata Nazionale E' stato Illustrato oggi alla presenza dell'Assessore regionale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si celebra, venerdì 16 febbraio, la secondadele degli Stili di Vita Sostenibili, istituita con la legge 34 del 2022. Lacade in concomitanza con l'iniziativa "M'illumino di meno", organizzata dal 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, per celebrare l'entrata in vigore del Procollo di Kyoto sul clima. Laprevede spegnimenti delle luci di edifici pubblici, biciclettate, passeggiate ecologiche e cene antispreco, concerti in acustico, allenamenti a lume di candela, piantumazione di alberi. Aderiscono all'iniziativa fra gli altri il Quirinale, il Senato, Palazzo Chigi, la Banca d'Italia, l'ambasciata di Francia, l'Ispra, il Politecnico di Milano e diverse Regioni.

