Oggi in pista alla ’bathurst’ in australia Valentino fa 45 | compleanno alla 12 Ore

monoposto del team Oracle Red Bull Racing che scenderà in pista è l'ultima ad essere svelata tra quelle che prenderanno parte alla rappresenti 'l'ultimo capitolo di quella storia che inizia oggi

(Di venerdì 16 febbraio 2024)fa 45. E per brindare al meglio alha scelto la. Torta e candeline gli arriveranno, in, un attimo dopo aver chiuso le prove e le qualifiche per la 12 Ore di Bathurst che Rossi correrà domani (arrivo e podio quando in Italia saranno le 7.45 di domenica mattina). Rossi sarà inin questa 12 Ore per quello che sarà l’ultimo vero test prima di accendere il motore della sua stagione nel Mondiale Endurance che vivrà il clou nella prossima 24 Ore di Le Mans. Rossisalirà a bordo della BMW M4 Gt3 e avrà come compagno di avventura Marciello. Il team sarà ancora una volta quello dei suoi amici, Wrt e proprio con loro,brinderà ai suoi 45 anni. Dopo la 12 Ore ...

Nel campionato di Serie B, una Rotellistica Sasco Scandianese molto determinata vince il derby con l’Amatori Modena per 9 a 2, in una gara ... (sport.quotidiano)

Avanti i lavori alla pista di atletica. Impianto di irrigazione per il calcio: L'assessore ai lavori pubblici di Serravalle, Alessio Gargini, ha annunciato l'aggiunta di un impianto di irrigazione automatico alla pista d'atletica di Casalguidi. Questo intervento, valutato in ...

Olimpiadi 2026, bonifica bellica per la pista da bob: tecnici al lavoro per mappare il sito: CORTINA - Si lavora già a Ronco, anche se non è ancora stato aperto ufficialmente il cantiere, per costruire la nuova pista da bob di Cortina, con l’avvio previsto ...