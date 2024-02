Adesso bisogna consolidare questo rapporto ma allargare ad altre compagnie, non possiamo dipendere solo da Ryanair". Così il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha commentato le prospettive

Occhiuto: "Ryanair innamorata di Reggio ma non basta, Calabria si mobiliti per Av": 'Quando ho incontrato i vertici di Ryanair, si parlava solo di aumentare l'offerta su Lamezia Terme, ma io ho parlato del Tito Minniti che loro ancora non avevano intenzione di utilizzare. Sono molto ...

Presidente Fondazione Magna Grecia: "Per aeroporto Reggio bisogna aumentare offerta": 'Se oggi non si interviene in modo intelligente, l'occasione andrà perduta. Aeroporto dello Stretto deve diventare primo livello' ...

Ryanair presenta operativo record in Calabria con nuova base di Reggio Calabria: (FERPRESS) – Reggio Calabria, 16 FEB – Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (15 febbraio) un operativo record per la Calabria per l’estate ’24 che include il ...