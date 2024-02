Obiettivo prevenzione | Prendere un femminicida è fallire nel nostro lavoro

"L'obiettivo del trattamento è alleviare le riacutizzazioni e Tra segreto medico e prevenzione pubblica Anche se Kate Middleton forse, le diagnosi che consentono di prendere in tempo i tumori.

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "I segnali vanno colti prima. Arrestare unè sempre un fallimento". La violenza sulle donne, in generale la violenza di genere, è un problema da stroncare sul nascere. Cogliendo anche il segnale, più piccolo di tensione, per evitare una deflagrazione. Lo sa bene il direttore del servizio centrale anticrimine della polizia, Giuseppe Linares, ospite ieri mattina del convegno ‘Rete sociale e strumenti normativi a difesa delle donne. L’ammonimento del Questore’, ospitato al cinema Modernissimo. Linares, intervenuto sul tema dell’ammonimento dopo i saluti del questore Antonio Sbordone, del sindaco Matteo Lepore e dell’assessore regionale Barbara Lori, è partito da una premessa: "Noi poliziotti siamo abituati a ragionare con un approccio repressivo – ha spiegato –. La realtà dei femminicidi e in generale dei reati di genere ci ha posto di fronte alla necessità di ...