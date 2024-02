Nutrinform Battery | arriva nei supermercati il software per scelte consapevoli a tavola

il NutrInform Battery è la risposta italiana ai sistemi semaforici che classificano gli alimenti in buoni (bollino verde) e cattivi (bollino rosso), senza tenere in considerazione le informazioni

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Da oggi in migliaia di punti vendita delle imprese di Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd Conad è operativa l’app dedicata al Nutrinfom, con iniziative di comunicazione destinate ai milioni di italiani che ogni giorno fanno la spesa. La Grande distribuzione organizzata intende promuovere così la proposta italiana di etichettatura nutrizionale, nata per aiutare i consumatori a compiereinformate e, seguendo una dieta sana ed equilibrata. L’iniziativa è oggetto di un protocollo d’intesa tra la Distribuzione Moderna e tre ministeri. Nei prossimi mesi infatti, è attesa la decisione della Commissione Europea di adottare un sistema unico di etichettatura in tutti i Paesi. ilè la risposta italiana ai sistemi semaforici che classificano ...