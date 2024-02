Nuovo servizio A Piteglio apre un emporio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Presentato nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco, Luca Marmo e dell’assessore Clio Cinotti, un piccoloPolifunzionale nella frazione dinel Comune di San Marcello. "L’– spiega la Pro Loco - è nato in risposta alla difficile situazione formatasi in seguito alla chiusura per ferie, fino al 28 marzo, dell’unicoancora presente a, la Casa della Musica, bar pizzeria e ristorante, con all’interno anche un piccolo spaccio di generi alimentari dove gli abitanti della frazione trovavano il pane fresco e generi vari. La Pro Loco diha compreso subito le difficoltà che si sarebbero create, non solo ai paesani ma anche ai turisti e pellegrini che, percorrendo il Cammino di San Bartolomeo, passano in paese ...