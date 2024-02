Nuovo piano Meloni sui migranti | Modello Caivano per il Nord Africa

Gentiloni - complici le lente procedure di insediamento del nuovo calo delle stime di crescita avrà una prima conseguenza sul piano Non è un caso - visto il quadro - che Giorgia Meloni stia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il 2023 è stato contrassegnato da un record di sbarchi. Ma gli ultimi mesi dell'anno e l'inizio del 2024 hanno registrato una netta inversione di tendenza. Il vento è decisamente cambiato. I primi 45 giorni dell'anno sono addirittura il miglior avvio dal 2017 (senza contare la parentesi del Covid e il 2019 quando erano in vigore i decreti Sicurezza di Salvini). È il segno che le politiche messe in campo dal governo, soprattutto grazie all'accordo con la Tunisia, stanno funzionando. Tutto ciò è stato ricordato ieri pomeriggio da Giorgianell'informativa sulle politiche migratorie in Consiglio dei ministri. Nel corso della seduta il premier ha lanciato una nuova strategia per arginare ancora di più l'immigrazione clandestina dal, per quello che ha definito un «» in Libia ...