il nuovo Palazzetto comunale dello Sport, in una fase di transizione - quella che doveva condurre alla ripresa dei lavori per la palestra di via Federici - che non si prefigurava certo di breve

Nuovo palazzetto, a breve parte la gara. Nel vecchio la bonifica per l'amianto (Di venerdì 16 febbraio 2024) LE OPERE. Completamente demolito il Palacreberg: via al bando da 13,7 milioni per l'impianto . Nella struttura di via Battisti che ospiterà la Gamec intanto proseguono le demolizioni.

