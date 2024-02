Nuovi Xiaomi POCO X6 Pro | X6 e M6 Pro a partire da 229 euro

Non è un ostacolo da poco quello che affronteranno oggi i biancocelesti in Champions in campo questa strategia per persuadere nuovi Shield Amazon Fire Stick Google Chromecast con Google TV Xiaomi

POCO, brand di Xiaomi, ha lanciato due Nuovi dispositivi della Serie X e l'ultimo modello della Serie M. Scendendo nel dettaglio, i Nuovi smartphone POCO X6 Pro e X6 vantano un display AMOLED da 6,67 pollici con cornici ultra-sottili e tre fotocamere posteriori con sensore principale da 64 MP...

