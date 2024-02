Nella tabella la struttura della nuova IRPEF 2024 : Aliquote IRPEF 2024 Scaglioni di reddito 23 per cento Fino a 28.000 euro 35 per cento Da 28.001 a 50.000 euro 43 per cento Da 50.001 Di seguito

Nuova Irpef 2024, benefici solo a chi ha un reddito sopra i 240mila euro: chi ci guadagna e perde (Di venerdì 16 febbraio 2024) Per il 2024 è già definito il sistema a tre aliquote dell’Irpef, mentre il panorama per il 2025 è ancora in fase di definizione e sarà influenzato dai lavori già in corso. Un ulteriore riduzione delle aliquote dell’Irpef potrebbe portare ad un aumento dei redditi e delle buste paga di alcuni centinaia di euro all’anno. Il governo sta attualmente lavorando su questo e sta cercando le risorse necessarie, con l’intenzione di favorire soprattutto la fascia medio-alta, ossia coloro che percepiscono un reddito annuo di circa 50mila euro. Il destino della riduzione dell’Irpef è collegato ad un’altra iniziativa: il concordato biennale per le partite Iva. Maggiore sarà l’apporto di risorse da questa direzione, maggiore sarà l’impegno del governo nella riduzione ... Leggi tutta la notizia su quifinanza (Di venerdì 16 febbraio 2024) Per ilè già definito il sistema a tre aliquote dell’, mentre il panorama per il 2025 è ancora in fase di definizione e sarà influenzato dai lavori già in corso. Un ulteriore riduzione delle aliquote dell’potrebbe portare ad un aumento dei redditi e delle buste paga di alcuni centinaia diall’anno. Il governo sta attualmente lavorando su questo e sta cercando le risorse necessarie, con l’intenzione di favorirettutto la fascia medio-alta, ossia coloro che percepiscono unannuo di circa 50mila. Il destino della riduzione dell’è collegato ad un’altra iniziativa: il concordato biennale per le partite Iva. Maggiore sarà l’apporto di risorse da questa direzione, maggiore sarà l’impegno del governo nella riduzione ...

