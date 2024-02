Nuoto | staffettisti 4×200 sl con pochi rimpianti | “Impossibile fare meglio del quinto posto”

Pagelle Mondiali nuoto DOHA 2024 PRIMA GIORNATA Si chiude con un argento la prima giornata del Mondiale di Doha per l’Italia. Gli azzurri erano i ... (oasport)

Nuoto - gli staffettisti della 4×50 sl dopo l’argento : “Gran Bretagna partita forte - sono stati più bravi di noi”

Altra medaglia d’argento per l’Italia in occasione della prima giornata dei Campionati Europei 2023 di Nuoto, specialità vasca corta, in scena ... (oasport)