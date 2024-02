Prosegue il nuoto in vasca ai Mondiali di Doha 2024 . Un altro pass per Parigi Simona Quadarella in scioltezza negli 800 metri. La

Nuoto, Simona Quadarella: “Fairweather e Gose pericolose, finale di domani più competitiva dei 1500” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Batteria in controllo per Simona Quadarella. L’azzurra, fresca campionessa dei 1500 stile libero, potrà tentare di firmare la doppietta ai Mondiali di Nuoto di Doha: arriva senza troppi orpelli la qualificazione alla finale degli 800 metri con il secondo tempo complessivo. Un crono, quello di 8’27”20, con cui l’azzurra non ha spinto molto, ma le tre batterie ci fanno intendere che sarà lotta a tre con la neozelandese Erika Fairweather e la tedesca Isabel Gose, autrice del miglior tempo in mattinata. E anche Simona ne è consapevole. Lo dice lei stessa in zona mista ai microfoni della Rai: “La neozelandese e la tedesca sono molto pericolose, hanno fatto benissimo nei 400. La finale di domani sarà ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Batteria in controllo per. L’azzurra, fresca campionessa deistile libero, potrà tentare di firmare la doppietta ai Mondiali didi Doha: arriva senza troppi orpelli la qualificazione alladegli 800 metri con il secondo tempo complessivo. Un crono, quello di 8’27”20, con cui l’azzurra non ha spinto molto, ma le tre batterie ci fanno intendere che sarà lotta a tre con la neozelandese Erikae la tedesca Isabel, autrice del miglior tempo in mattinata. E anchene è consapevole. Lo dice lei stessa in zona mista ai microfoni della Rai: “La neozelandese e la tedesca sono molto, hanno fatto benissimo nei 400. Ladisarà ...

