Nuoto | Simona Quadarella è in finale degli 800 stile libero ai Mondiali con il secondo tempo

Simona Quadarella è in lotta per una medaglia anche negli 800 stile libero. Dopo il successo degli scorsi giorni nei 1500, l'azzurra può provare a replicare nella (oltre) mezza distanza ai Mondiali di Nuoto di Doha, chiudendo con il secondo posto complessivo in 8'27"80. Inserita nella terza ed ultima batteria, si vede che sia lei che la neozelandese Erika Fairweather hanno un paio di marce in più rispetto alle avversarie in vasca. Simona tiene abbastanza comodamente il ritmo dell'avversaria, sapendo comunque di potersi permettere di non spingere troppo. Quadarella difatti passa a condurre nella seconda metà di gara, senza però allungare troppo. E così fa anche la Fairweather, che non mette in moto la sua solita ...

