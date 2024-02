Nuoto | risultati Mondiali | Lorenzo Zazzeri va alle Olimpiadi di Parigi | 4×200 sl maschile 5ª

Si chiude senza medaglie per l'Italnuoto questa sesta giornata di gare ai Mondiali in corso di svolgimento a Doha. Una sola presenza nelle finali odierne, quella della 4 200 TUTTI I RISULTATI DI

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la sesta giornata di semifinali e di Finali dei2024 diin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e andiamo a raccontarvi cosa sia accaduto nel day-6. Lo si era capito nel corso delle heat di ieri e la Finale è stata una conferma: l’olandese Marrit Steenbergen era la più forte nel contesto iridato in Qatar dei 100 stile libero femminili. La neerlandese si è imposta con il crono di 52.26 a precedere la rappresentante di Hong Kong, Siobhan Haughey (52.56), e l’australiana Shayna Jack (52.83). Steenbergen, bronzo iridato a Fukuoka, ha elevato il proprio livello, approfittando anche delle assenze in questa gara, come quella dell’oro mondiale del 2023 Mollie O’Callaghan. Per i Paesi Bassi è un ritorno sul gradino più alto sul podio in questa specialità a ...