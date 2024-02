Prosegue il nuoto in vasca ai Mondiali di Doha 2024 . Un altro pass per Parigi RISULTATI OGGI ITALIANI IN GARA OGGI CALENDARIO 4 200 maschile chiude con il terzo tempo combinato nelle batterie. Il

Nuoto, risultati batterie Mondiali: Quadarella in Finale con agio negli 800 sl. Bene 4×200 sl uomini e Zazzeri (Di venerdì 16 febbraio 2024) Andate in archivio le batterie della sesta giornata dei Mondiali 2024 di Nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-6 di heat nel quale in casa Italia sono arrivati riscontri importanti, soprattutto in chiave olimpica. Si parte dai 50 stile libero uomini in cui Lorenzo Zazzeri (21.85) e Leonardo Deplano (21.98) hanno ottenuto l’accesso alle semifinali del pomeriggio, con il toscano che ha stampato il limite olimpico della distanza (21.8). Un crono da valutare comunque in prospettiva, visti possibili inserimenti di altri o miglioramenti dello stesso Zazzeri. Tuttavia, l’atleta in questione un segnale l’ha dato. Il migliore delle heat è stato l’australiano Cameron McEvoy che in 21.13 ha strabiliato, intenzionato a confermare il titolo iridato di Fukuoka. Rimanendo in tema ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Andate in archivio ledella sesta giornata dei2024 diin corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-6 di heat nel quale in casa Italia sono arrivati riscontri importanti, soprattutto in chiave olimpica. Si parte dai 50 stile liberoin cui Lorenzo(21.85) e Leonardo Deplano (21.98) hanno ottenuto l’accesso alle semifinali del pomeriggio, con il toscano che ha stampato il limite olimpico della distanza (21.8). Un crono da valutare comunque in prospettiva, visti possibili inserimenti di altri o miglioramenti dello stesso. Tuttavia, l’atleta in questione un segnale l’ha dato. Il migliore delle heat è stato l’australiano Cameron McEvoy che in 21.13 ha strabiliato, intenzionato a confermare il titolo iridato di Fukuoka. Rimanendo in tema ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,59%: Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,59%, l'Ftse All share un aumento dello 0,56%. Mondiali. Ok Sansone. Batterie sesta giornata live: IN AGGIORNAMENTO Si avviano alla conclusione all’Aspire Dome in Qatar i ventunesimi mondiali. La sesta giornata di apre con le batterie che vedono in acqua tante punte di diamante dell’Italnuoto che r ... Nuoto artistico. La Accadueo in gran spolvero a suon di medaglie a Lugo in casa a Forlì: La squadra di nuoto artistico Accadueo Forlì ha conquistato ben 13 medaglie alle gare regionali, dimostrando il loro talento e impegno. Le atlete hanno ottenuto risultati eccezionali sia nella competi ...

Video di Tendenza