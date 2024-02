Nuoto | Mondiali Doha 2024 | Italia quinta nella 4×200 sl Niente finale per Zazzeri nei 50 | ma c’è il pass

le provocazioni sono diminuite' Un oro e un argento ai Mondiali sono diminuite' Un oro e un argento ai Mondiali di Doha. Che si quanto ci vuole per preparare una gara? 'Nuoto da 22 anni. Mi alleno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si chiude senza medaglie per l’Italquesta sesta giornata di gare aiin corso di svolgimento a. Una sola presenza nelle finali odierne, quella dellastile libero maschile che in mattinata era riuscita a conquistare ilper le prossime Olimpiadi. Il quartetto azzurro era chiamato a un’impresa per raggiungere un podio che però non è arrivato. Filippo Megli, il giovanissimo classe ’06 Alessandro Ragaini, Matteo Ciampi e Stefano Di Cola chiudono inposizione con il tempo di 7:07.00. In un clamoroso arriva al fotofinish la Cina la spunta sulla Corea del Sud e gli Stati Uniti. Gianmarco Sansone non riesce a conquistare quello che era un molto complicato accesso alladei 100 farfalla, ma ha comunque buoni motivi per sorridere. Il ...