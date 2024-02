Nuoto | Mondiali | Cina vince la staffetta 4×200 stile libero e azzurri quinti

Si chiude senza medaglie per l'Italnuoto questa sesta giornata di gare ai Mondiali in corso di svolgimento a Doha. Una sola presenza nelle finali odierne, quella della 4 200 al fotofinish la Cina la

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Doha, 16 feb. – (Adnkronos) – Lala medaglia d’oro nellaai campionati del mondo di Doha. Il quartetto cinese si impone con il tempo di 7’01?84 precedendo di un soffio la Corea del Sud (7’01?94) e gli Stati Uniti (7’02?08). GliFilippo Megli, Alessandro Ragaini, Matteo Ciampi e Stefano Di Cola chiudono in quinta posizione in 7’07?00. L'articolo CalcioWeb.

Nuoto: Lorenzo Zazzeri mette in ghiaccio il pass olimpico nei 50 sl, ma non entra in Finale a Doha. Eliminato Deplano: Inutile negarlo, c'è amarezza sull'esito delle semifinali dei 50 stile libero maschili dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar). Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano volevano essere parte della Finale ...

Nuoto: Mondiali a Doha, medaglia d'oro per Marrit Steenbergen nei 100 stile libero: L'olandese Marrit Steenbergen ha vinto la medaglia d'oro nei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha. Steenbergen ha toccato in 52"26 precedendo Siobhan Bernadette Haughey di Hong Kong in 52"56 ...

Mondiali sport acquatici: Alessandro Miressi è argento nei 100 stile libero: Alessandro Miressi non tradisce le aspettative e vince la medaglia d’argento nella finale dei 100 metri stile libero ai Campionati del mondo di sport acquatici in corso a Doha (Qatar).